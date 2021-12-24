Українська ведуча Нового каналу Леся Нікітюк поділилася відвертим пляжним фото.

Артистка оприлюднила знімок, на якому постала в роздільному купальнику в тваринний принт, стоячи поруч із дошкою для серфінгу. У кадрі Леся позує півобертом, так, що її сідниці в стрінгах добре видно.

– Захотілося теплих фото у своєму Instagram… У холодному Києві зараз –10, – написала Леся під фото.

Шанувальники телеведучої оцінили її нову публікацію, однак знайшлися й ті, які розкритикували Нікітюк за відвертий кадр.

Прям гарячі фото!

Срамота!

Ти просто неймовірно шикарна та красива дівчина з ідеальною фігурою та красивими ніжками.

Нарешті у стрингах стала засмагати.

Гарний задній вид.

Лесю, ноги наче не ваші.

Це не ти! Сідниці точно не твої!

На цьому фото все досить плоско.

Чи груди маленькі, чи п’ята точка велика, чи фотограф ніякий.

Це не тепле фото, воно гаряче!

Огидне фото.

Та вже б зняла ту нитку, чого вже там соромитись…

Леся бомба! Ідеальна фігура! – Пишуть у коментарях Лесі.

Нещодавно Леся Нікітюк вразила шанувальників довгими ногами. На фотографіях артистка позує біля перил у чорних міні-шортах, сріблястому топі на тонких бретелях із глибоким декольте та туфлях на підборах.