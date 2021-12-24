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Нарешті у стрингах! Леся Нікітюк засвітила сідниці на камеру

24 Грудня 2021, 08:48
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Нарешті у стрингах! Леся Нікітюк засвітила сідниці на камеру
Джерело: Леся Нікітюк

Українська ведуча Нового каналу Леся Нікітюк поділилася відвертим пляжним фото.

Артистка оприлюднила знімок, на якому постала в роздільному купальнику в тваринний принт, стоячи поруч із дошкою для серфінгу. У кадрі Леся позує півобертом, так, що її сідниці в стрінгах добре видно.

– Захотілося теплих фото у своєму Instagram… У холодному Києві зараз –10, – написала Леся під фото.

Шанувальники телеведучої оцінили її нову публікацію, однак знайшлися й ті, які розкритикували Нікітюк за відвертий кадр.

  • Прям гарячі фото!
  • Срамота!
  • Ти просто неймовірно шикарна та красива дівчина з ідеальною фігурою та красивими ніжками.
  • Нарешті у стрингах стала засмагати.
  • Гарний задній вид.
  • Лесю, ноги наче не ваші.
  • Це не ти! Сідниці точно не твої!
  • На цьому фото все досить плоско.
  • Чи груди маленькі, чи п’ята точка велика, чи фотограф ніякий.
  • Це не тепле фото, воно гаряче!
  • Огидне фото.
  • Та вже б зняла ту нитку, чого вже там соромитись…
  • Леся бомба! Ідеальна фігура! – Пишуть у коментарях Лесі.
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Нещодавно Леся Нікітюк вразила шанувальників довгими ногами. На фотографіях артистка позує біля перил у чорних міні-шортах, сріблястому топі на тонких бретелях із глибоким декольте та туфлях на підборах.

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Леся Нікітюк
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