Українська ведуча Нового каналу Леся Нікітюк поділилася відвертим пляжним фото.
Артистка оприлюднила знімок, на якому постала в роздільному купальнику в тваринний принт, стоячи поруч із дошкою для серфінгу. У кадрі Леся позує півобертом, так, що її сідниці в стрінгах добре видно.
– Захотілося теплих фото у своєму Instagram… У холодному Києві зараз –10, – написала Леся під фото.
Шанувальники телеведучої оцінили її нову публікацію, однак знайшлися й ті, які розкритикували Нікітюк за відвертий кадр.
- Прям гарячі фото!
- Срамота!
- Ти просто неймовірно шикарна та красива дівчина з ідеальною фігурою та красивими ніжками.
- Нарешті у стрингах стала засмагати.
- Гарний задній вид.
- Лесю, ноги наче не ваші.
- Це не ти! Сідниці точно не твої!
- На цьому фото все досить плоско.
- Чи груди маленькі, чи п’ята точка велика, чи фотограф ніякий.
- Це не тепле фото, воно гаряче!
- Огидне фото.
- Та вже б зняла ту нитку, чого вже там соромитись…
- Леся бомба! Ідеальна фігура! – Пишуть у коментарях Лесі.
Нещодавно Леся Нікітюк вразила шанувальників довгими ногами. На фотографіях артистка позує біля перил у чорних міні-шортах, сріблястому топі на тонких бретелях із глибоким декольте та туфлях на підборах.