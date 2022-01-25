Ведущая Нового канала Леся Никитюк рассказала, от чего готова отказаться, если придется ограничить траты.

Звезда призналась, что не боится остаться без высокого заработка, потому что знает, что может найти выход из любой ситуации.

– Я знаю, что такое бедность. Знаю, что такое, когда денег вообще нет. Знаю, как огород кормит человека. И это здорово! Знаю, как мамины закрутки выручают на корпоративах, в Новый год и день рождения. Могу прожить и на 200 грн, и на 20 тыс. грн, и на 200 тыс. грн, и на 2 млн. Мне не страшно – выживу в любом случае, потому что прошла путь, когда денег не было, когда их очень хотелось , когда они были необходимы, – рассказала Леся.

Телеведущая добавила, что в случае вынужденной экономии, в первую очередь, пересмотрит свой гардероб, а также откажется от дорогого авто, beauty-процедур и покраски волос.

— Я покупаю качественные вещи и обувь, они долго служат, поэтому без новых точно обойдусь — хватит старых. Еще я, наверное, откажусь от дорогого автомобиля и пересяду во что-нибудь попроще. Обслуживание авто и страховка требуют очень много денег. Откажусь, наверное, от beauty-процедур и покраски волос. А вот от дорогих кремов – нет, потому что не хочу быстро стареть, – призналась Никитюк.

Смотрите премьеру реалити Пара на миллион с Лесей Никитюк во вторник, 22 февраля, в 20.00 на Новом канале.