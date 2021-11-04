Я заміж виходжу: Тіна Кароль зіграла в Правду чи дію

Українська співачка Тіна Кароль зіграла у гру Правда чи дія, під час якої відповіла на низку запитань.
Який кліп найулюбленіший?
– Подвійний рай.
Чи бачила кенгуру?
– Ні.
Після цього Кароль потяглася до мішечка, де заховані дії, і співачці довелося простояти хвилину на одній нозі. Чудова фізична форма Тіни дозволила їй із цим впоратися. Потім їй довелося заспівати приспів треку Бегу.
Ісландія в топ країн для подорожей?
– Так, рекомендую.
Потім Кароль почала малювати портрет. За підсумками, можна сказати, що співає Тіна Кароль набагато краще, ніж малює.
Чи буде дует з популярним артистом?
– Ой, хто б це міг бути. Не знаю (сміється).
Прочитай свій улюблений вірш.
– Я маленькая девочка,
Я в садик не хожу.
Купите мне сандалики,
Я замуж выхожу.
За що соромно?
– Соромно, коли видно.
Також співачці потрібно було прокоментувати фан-творчість чи кавер на пісню. За її словами, фан-творчість їй дуже подобається, а от гарних каверів мало.
– Малюють краще, ніж співаються. Ось малюнки мені все дуже подобаються.
Чим любиш займатися на самоті?
– Мовчати. Насправді розумовий процес.
Потім Кароль пролайкала сторінки п’яти різних людей.