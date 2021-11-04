Я заміж виходжу: Тіна Кароль зіграла в Правду чи дію

Українська співачка Тіна Кароль зіграла у гру Правда чи дія, під час якої відповіла на низку запитань.

Який кліп найулюбленіший?

– Подвійний рай.

Чи бачила кенгуру?

– Ні.

Після цього Кароль потяглася до мішечка, де заховані дії, і співачці довелося простояти хвилину на одній нозі. Чудова фізична форма Тіни дозволила їй із цим впоратися. Потім їй довелося заспівати приспів треку Бегу.

Ісландія в топ країн для подорожей?

– Так, рекомендую.

Потім Кароль почала малювати портрет. За підсумками, можна сказати, що співає Тіна Кароль набагато краще, ніж малює.

Чи буде дует з популярним артистом?

– Ой, хто б це міг бути. Не знаю (сміється).

Прочитай свій улюблений вірш.

– Я маленькая девочка,

Я в садик не хожу.

Купите мне сандалики,

Я замуж выхожу.

За що соромно?

– Соромно, коли видно.

Також співачці потрібно було прокоментувати фан-творчість чи кавер на пісню. За її словами, фан-творчість їй дуже подобається, а от гарних каверів мало.

– Малюють краще, ніж співаються. Ось малюнки мені все дуже подобаються.

Чим любиш займатися на самоті?

– Мовчати. Насправді розумовий процес.

Потім Кароль пролайкала сторінки п’яти різних людей.