Украинская певица Тина Кароль одна из тех звезд, кто перестал выступать в России с 2014 года. В интервью грузинскому телеканалу она ясно дала понять, что не предаст свою страну.

Исполнительница подчеркнула, что хоть и имеет большие возможности в России, она твердо решила не давать там концертов.

— В 2014 году я сказала, что остаюсь в Украине, несмотря на то, что в РФ много возможностей. После этого я туда не ездила с гастролями. Это мой выбор, после которого стало больше любви, — сказала Тина Кароль.

Артистка отметила, что любовь поклонников для нее все.

— Любовь людей для меня все. Когда остаешься на украинском рынке, это сложно. Я могу продать свою музыку, но душу не продам, — подытожила певица.

Ранее мы писали о том, что Тина Кароль выступила на шоу Танцы со звездами в Грузии. Певица исполнила один из своих хитов — Намалюю тобі зорі.

Кроме того, украинская звезда дала интервью участнику романтического реалити Холостяк 6 Иракли Макацария для грузинского телевидения. Также мужчина является одним из членов жюри Танцев со звездами.

Иракли отметил, что Тина является лучшим гостем за всю историю грузинского проекта.

До этого артистка была в Казахстане, где презентовала свой новый альбом Двойной рай. Там Тина Кароль проговорилась об имени дочери и добавила, что всему свое время.