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Можна позбутися: Melovin про те, що російська мова та контент – звичка

5 Вересня 2022, 17:32
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Можна позбутися: Melovin про те, що російська мова та контент – звичка

Співак Melovin висловився про російськомовних українців та їхнє небажання переходити рідною мовою.

Артист упевнений, російська мова, як і споживання російського контенту – справа звички, якої можна позбутися. Виконавець зазначає, що вітчизняні артисти наразі дуже об’єдналися, проте побоюється, щоб після війни знову не стали звучати пісні мовою країни-агресора.

– Не дай Боже якусь російську пісню з радіо, на вулиці, з телефону знову почути. За це мені дуже страшно. Тому що вийде так, що все це об’єднання було до ду*и, – сказав Melovin.

Музикант сказав, що особисто для нього відмова від російської музики не стала проблемою, незважаючи на те, що до війни він її слухав.

Зараз дивляться

– Чи важко міняти у своїй голові позицію щодо російської музики – ні, не важко. Моїх людей та друзів убивають. Що означає тяжко змінити позицію? Це лише звичка. Її можна міняти, – наголосив співак.

Артист додав, що йому подобається неласкова українізація.

– Я буду трохи ко**еним, як пишуть деякі в коментарях, підтримуватиму висловлювання Фаріон. Мені подобається неласкова українізація. Чомусь ласкавої русифікації ми не мали. Ніколи. Була дуже тверда. Не розумію принципової позиції не спілкуватимуся українською, спілкуватимуся російською, яка різниця. Якщо яка різниця, йди с**и, моя красуня, до Путіна, – різко сказав Melovin.

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Теги
Melovin Російська мова
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