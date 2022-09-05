Співак Melovin висловився про російськомовних українців та їхнє небажання переходити рідною мовою.

Артист упевнений, російська мова, як і споживання російського контенту – справа звички, якої можна позбутися. Виконавець зазначає, що вітчизняні артисти наразі дуже об’єдналися, проте побоюється, щоб після війни знову не стали звучати пісні мовою країни-агресора.

– Не дай Боже якусь російську пісню з радіо, на вулиці, з телефону знову почути. За це мені дуже страшно. Тому що вийде так, що все це об’єднання було до ду*и, – сказав Melovin.

Музикант сказав, що особисто для нього відмова від російської музики не стала проблемою, незважаючи на те, що до війни він її слухав.

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– Чи важко міняти у своїй голові позицію щодо російської музики – ні, не важко. Моїх людей та друзів убивають. Що означає тяжко змінити позицію? Це лише звичка. Її можна міняти, – наголосив співак.

Артист додав, що йому подобається неласкова українізація.