Певец Melovin высказался о русскоговорящих украинцах и их нежелание переходить на родной язык.

Артист уверен, русский язык, как и потребление российского контента — дело привычки, от которой можно избавиться. Исполнитель отмечает, отечественные артисты сейчас очень объединились, однако опасается, чтобы после войны вновь не стали звучать песни на языке стране-агрессора.

— Не дай Бог какую-то русскую песню с радио, на улице, с телефона снова услышать. Вот за это мне очень страшно. Потому что получится так, что все это объединение было до с**ки, — сказал Melovin.

Музыкант сказал, что лично для него отказ от русской музыки не стал проблемой, несмотря на то, что до войны он ее слушал.

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— Тяжело ли менять в своей голове позицию относительно русской музыки – нет, не тяжело. Моих людей и друзей убивают. Что значит тяжело изменить позицию? Это лишь привычка. Ее можно менять, — подчеркнул певец.

Артист добавил, что ему нравится неласковая украинизация.