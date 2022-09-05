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Можно избавиться: Melovin о том, что русский язык и контент — привычка

5 сентября 2022, 17:32
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Можно избавиться: Melovin о том, что русский язык и контент — привычка

Певец Melovin высказался о русскоговорящих украинцах и их нежелание переходить на родной язык.

Артист уверен, русский язык, как и потребление российского контента — дело привычки, от которой можно избавиться. Исполнитель отмечает, отечественные артисты сейчас очень объединились, однако опасается, чтобы после войны вновь не стали звучать песни на языке стране-агрессора.

— Не дай Бог какую-то русскую песню с радио, на улице, с телефона снова услышать. Вот за это мне очень страшно. Потому что получится так, что все это объединение было до с**ки, — сказал Melovin.

Музыкант сказал, что лично для него отказ от русской музыки не стал проблемой, несмотря на то, что до войны он ее слушал.

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— Тяжело ли менять в своей голове позицию относительно русской музыки – нет, не тяжело. Моих людей и друзей убивают. Что значит тяжело изменить позицию? Это лишь привычка. Ее можно менять, — подчеркнул певец.

Артист добавил, что ему нравится неласковая украинизация.

— Я буду немного ко**еным, как пишут некоторые в комментариях, буду поддерживать высказывания Фарион. Мне нравится неласковая украинизация. Почему-то ласковой русификации у нас не было. Никогда. Была очень жесткая. Не понимаю принципиальной позиции не буду общаться на украинском, буду общаться на русском, какая разница. Если какая разница, иди с*си, моя красавица, к Путину, — резко сказал Melovin.

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Melovin Російська мова
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