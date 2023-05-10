Міністерство освіти та науки України звернулося до поліції із проханням перевірити можливий факт підробки документів блогером Спартаком Субботою.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Раніше до міністерства надійшов запит на публічну інформацію щодо достовірності копій документів про освіту та свідоцтва про визнання в Україні іноземного документа про освіту, виданих на ім’я Субботи Спартака Олександровича.
Під час перевірки з’ясували, що у матеріалах атестаційної справи щодо присудження наукового ступеня Субботі С.О., є завірені належним чином копії документів.
Тоді МОН надіслало запити до ДП Інформаційно-іміджевий центр і ДП Інфоресурс, щоби підтвердити факт наявності у реєстрах вказаних документів про освіту.
– Нині отримали відповіді від обох державних підприємств, що відомості про диплом магістра, копія якого прикладена до атестаційної справи, у Реєстрі документів про освіту в ЄДЕБО відсутні, а вказане у справі Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту Міністерство освіти і науки України не видавало, – йдеться у повідомленні.
Цю інформацію вже передали до Національної поліції України.
Міносвіти просить правоохоронців перевірити можливий факт підробки та зумисне використання підроблених документів Спартака Олександровича Субботи.
Нагадаємо, що психотерапевт Ілля Полуденний провів детальніше розслідування щодо діяльності Спартака Субботи. Він збирав докази протягом 7 місяців.
У розслідуванні стверджується, що Суббота брехав про своє ім’я, медичну освіту, кандидатський ступінь, співпрацю з ОПЗЖ, а також порушував професійну етику.
Фото: Спартак Суббота