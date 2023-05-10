Міністерство освіти та науки України звернулося до поліції із проханням перевірити можливий факт підробки документів блогером Спартаком Субботою.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Раніше до міністерства надійшов запит на публічну інформацію щодо достовірності копій документів про освіту та свідоцтва про визнання в Україні іноземного документа про освіту, виданих на ім’я Субботи Спартака Олександровича.

Під час перевірки з’ясували, що у матеріалах атестаційної справи щодо присудження наукового ступеня Субботі С.О., є завірені належним чином копії документів.

Тоді МОН надіслало запити до ДП Інформаційно-іміджевий центр і ДП Інфоресурс, щоби підтвердити факт наявності у реєстрах вказаних документів про освіту.