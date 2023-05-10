Министерство образования и науки Украины обратилось в полицию с просьбой проверить возможный факт подделки документов блогером Спартаком Субботой.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в министерство поступил запрос на публичную информацию о достоверности копий документов об образовании и свидетельства о признании в Украине иностранного документа об образовании, выданных на имя Субботы Спартака Александровича.

Во время проверки выяснили, что в материалах аттестационного дела о присуждении ученой степени Субботе С.А., есть заверенные надлежащим образом копии документов.

Тогда МОН направило запросы в ГП Информационно-имиджевый центр и ГП Инфоресурс, чтобы подтвердить факт наличия в реестрах указанных документов об образовании.

— Сейчас получили ответы от обоих государственных предприятий, что сведения о дипломе магистра, копия которого приложена к аттестационному делу, в Реестре документов об образовании в ЕГЭБО отсутствуют, а указанное в деле Свидетельство о признании в Украине иностранного документа об образовании Министерство образования и науки Украины не выдавало, — говорится в сообщении.

Эту информацию уже передали в Национальную полицию Украины.

Минобразования просит правоохранителей проверить возможный факт подделки и умышленное использование поддельных документов Спартака Александровича Субботы.

Напомним, что психотерапевт Илья Полуденный провел детальное расследование о деятельности Спартака Субботы. Он собирал доказательства в течение 7 месяцев.

В расследовании утверждается, что Суббота лгал о своем имени, медицинском образовании, кандидатской степени, сотрудничестве с ОПЗЖ, а также нарушал профессиональную этику.

Фото: Спартак Суббота