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Можливо, ви притягували русню? Бронюк про зірок, які різко стали патріотами з початком війни

27 Грудня 2022, 20:17
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Виктор Бронюк

Лідер гурту ТІК Віктор Бронюк висловився щодо того, що з початком повномасштабної війни в Україні весь вітчизняний шоу-бізнес став україномовним та патріотичним.

Каже, сьогодні люди, які до цього вісім років запевняли – музика поза політикою, раптово одягнулися у вишиванки, форму та заочно записалися у ТрО.

– Це класно, це їхня справа, але хтось забуває одну річ, що, друзі, чи не здається вам, що всі ці вісім років ви й притягували всю цю русню? І коли з вами говорили тоді, ви навідріз це відсікали. А коли почало падати на ваші будинки, тоді вже виявилося, що все не так однозначно, – сказав Бронюк.

Зараз дивляться

Додає, хочеться, щоб це було щиро і щоб справді були зроблені якісь висновки.

– Чомусь мені здається, що це питання ситуації. Не хочу бути скептиком, я не суддя, Бог усіх розсудить, – наголосив Віктор.

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Теги
Війна в Україні Віктор Бронюк українські зірки
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