Лидер группы ТІК Виктор Бронюк высказался насчет того, что с началом полномасштабной войны в Украине весь отечественный шоу-бизнес стал украиноязычным и патриотичным.

Говорит, сегодня люди, которые до этого восемь лет твердили — музыка вне политики, внезапно оделись в вышиванки, форму и заочно записались в ТрО.

— Это классно, это их дело, но кто-то забывает одну вещь, что, друзья, не кажется ли вам, что все эти восемь лет вы и притягивали всю эту русню? И когда с вами говорили тогда, то вы наотрез это отсекали. А когда начало падать на ваши дома, тогда уже оказалось, что все не так однозначно, — сказал Бронюк.

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Добавляет, хочется, чтобы это было искренне и чтобы действительно были сделаны какие-то выводы.