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Возможно, вы притягивали русню? Бронюк о звездах, резко ставших патриотами с началом войны

27 декабря 2022, 20:17
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Виктор Бронюк

Лидер группы ТІК Виктор Бронюк высказался насчет того, что с началом полномасштабной войны в Украине весь отечественный шоу-бизнес стал украиноязычным и патриотичным.

Говорит, сегодня люди, которые до этого восемь лет твердили — музыка вне политики, внезапно оделись в вышиванки, форму и заочно записались в ТрО.

— Это классно, это их дело, но кто-то забывает одну вещь, что, друзья, не кажется ли вам, что все эти восемь лет вы и притягивали всю эту русню? И когда с вами говорили тогда, то вы наотрез это отсекали. А когда начало падать на ваши дома, тогда уже оказалось, что все не так однозначно, — сказал Бронюк.

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Добавляет, хочется, чтобы это было искренне и чтобы действительно были сделаны какие-то выводы.

— Почему-то мне кажется, что это вопрос ситуации. Не хочу быть скептиком, я не суддя, Бог всех рассудит, — подчеркнул Виктор.

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Теги
Війна в Україні Виктор Бронюк українські зірки
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