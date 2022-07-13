Польська режисерка, президент Європейської кіноакадемії Аґнешка Голланд виставила на аукціон можливість провести з нею день на зйомках.

Таким чином, вона приєдналася до збору коштів на безпілотник Bayraktar для України.

– День на знімальному майданчику. Дивіться, що відбувається по той бік екрану. Таке буває раз у житті, – повідомив портал Zrzutka.pl у Facebook.

Аукціон відбувається під постом та завершиться 26 липня. Стартова ціна – 1 злотий. Максимальна ставка на даний момент – 7 тис. злотих.

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Аґнешка Голланд тричі номінувалася на Оскар та отримувала безліч нагород у Європі та США.

Зазначимо, 28 червня Польща оголосила збір коштів на безпілотник Bayraktar для українських військових. З такою ініціативою виступив журналіст Славомір Сєраковський після того, як литовці успішно зібрали кошти на безпілотник для України.

Збір триватиме ще 15 днів.

Фото: Аґнешка Голланд