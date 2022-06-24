За три доби українці зібрали 600 млн грн на купівлю чотирьох безпілотників Bayraktar для повітряних сил ЗСУ.

Збір коштів відбувався у рамках проєкту Народний Байрактар. Ведучий та волонтер Сергій Притула, який виступив організатором збору, подякував всім українцям, які долучилися до цієї справи.

– Дякуємо кожній людині, кожному бізнесу, які долучились до цього історичного збору.

Ви довели, що українцям під силу неможливе. Ви довели, що кожна гривня має вагу. Це дійсно був проект, який об’єднав усіх незалежно від віку, гендеру чи віросповідання! Люблю Вас усіх і пишаюсь, що дихаю з Вами одним повітрям! Наша команда пішла готувати вам ще соліднішу історію! – написав Притула.

Притула додав, що для українців немає нічого неможливого, і нам потрібно позбавлятиcя комплексу меншовартості, який насаджували імперії.

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– Ми показали собі і всьому світу, що для українців немає нічого неможливого. Давайте вірити в себе більше і більше. Ми українці – сила! Ми можемо перевертати світ, ми можемо переписувати історію. Те, що ви зробили за останні три дні, не робив ще ніхто. Ваша крутість – це те, з чим ви маєте далі жити усвідомлено. Ми маєму найкрутішу в світі армію. А ті, хто не в армії – мають бути гідні наших захисників! І ми будемо гідні, – сказав Притула.

Нагадаємо, що купівлю Bayraktar Сергій Притула анонсував у свій день народження, 22 червня.

Його фонд підписав угоду, згідно з якою вони планували придбати три ударні безпілотники за 500 млн грн.

Притула сподівався, що за тиждень їм вдасться зібрати потрібну суму. Проте українці об’єдналися і перевиконали встановлений план за три доби.