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Возможность провести день на съемках: Агнешка Холланд присоединилась к сбору средств на Bayraktar

13 июля 2022, 12:41
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Возможность провести день на съемках: Агнешка Холланд присоединилась к сбору средств на Bayraktar

Польская режиссер, президент Европейской киноакадемии Агнешка Холланд выставила на аукцион возможность провести с ней день на съемках.

Таким образом она присоединилась к сбору средств на беспилотник Bayraktar для Украины.

— День на съемочной площадке. Смотрите, что происходит по ту сторону экрана. Такое бывает раз в жизни, — сообщил портал Zrzutka.pl в Facebook.

Аукцион происходит под постом и завершится 26 июля. Стартовая цена — 1 злотый. Максимальная ставка на данный момент — 7 тыс. злотых.

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Агнешка Холланд трижды номинировалась на Оскар и получала множество наград в Европе и США.

Отметим, 28 июня Польша объявила сбор средств на беспилотник Bayraktar для украинских военных. С такой инициативой выступил журналист Славомир Сераковский после того, как литовцы успешно собрали средства на беспилотник для Украины.

Сбор продлится еще 15 дней.

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Фото: Агнешка Холланд

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