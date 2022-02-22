Известный российский музыкант и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич раскритиковал власть своей страны за последние действия в отношении Украины, а также относительно дополнительных финансовых вливаний в армию.

— Ну что, началось? Мои поздравления. В наших людях генетически сидит подсознательная уверенность, что самый главный — самый мудрый. Вот царь придет — царь рассудит. История, правда, говорит, что так бывает далеко не всегда, да кто ж ее помнит, — отметил Андрей Макаревич.

Также музыкант задался вопросом относительно убийств украинцев.

— И вот еще вопрос: те жители Украины, которых сейчас начнут убивать — это они виноваты в том, что НАТО как бы подвинулось к нашим границам? Вот точно они? — отметил артист.

Кстати, ранее он возмутился из-за того, что деньги налогоплательщиков тратятся на беженцев и дополнительные учения армии РФ на границе с Украиной.

— Наш президент последние дни красиво распределяет миллиарды — на учения, на беженцев. Он не забыл, что это наши деньги? — заявил Макаревич.

21 февраля Россия признала “ДНР” и “ЛНР”. После этого президент РФ Владимир Путин приказал Минобороны России обеспечить Вооруженными силами РФ “функции поддержания мира” на этих территориях.

22 февраля должно состояться внеочередное заседание Совета Федерации РФ. В 2014 году верхняя палата парламента России разрешила Путину ввести российские войска на территорию Украины.