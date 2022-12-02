Співачка Світлана Лобода (Loboda) презентувала кліп на пісню Города. Ця композиція друга з нового альбому артистки, вихід якого запланований в лютому.

Розлука сьогодні постукала в будинок багатьох українців, пісня Города саме про неї. За різними оцінками, за час війни, Україну покинуло понад 7 млн осіб.

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Кліп на пісню передає біль того, що відбувається і розповідає про безмірну любов, яка допомагає сьогодні кожному пережити розлуку.

За словами Світлани, цією піснею вона хоче донести біль української жінки, матері, дружини, сестри, яка чекає повернення свого чоловіка. Для якої кожен телефонний дзвінок – ціле життя. Це виснажливе і хворобливе очікування, щоб хоч на мить почути рідний голос на тому кінці.

– Сьогодні на мої концерти приходять тисячі людей по всьому світу, які підтримують Україну. Велика частина з них говорять російською мовою. Моєю головною місією, як артиста, завжди були почуття. Правдиві почуття. Сьогодні вони оголені, як ніколи. Я співаю те, що проживаю сама. І мільйон історій, які залишилися важкою грудкою в моїй душі, я вилила в рядки, – поділилася Лобода.

Додає, міста – про почуття, розлуку і відстані, які сьогодні вимірюються не кілометрами, а днями до зустрічей.

Варто відзначити, вперше співачка виступила режисером свого кліпу. Вона повністю брала участь у всіх процесах зйомки, а ролі в кліпі зіграли професійні латвійські актори.