Співачка Світлана Лобода, яка виступає під псевдонімом Loboda, презентувала новий ліричний трек Два незнайомці. Це перша українська пісня з майбутнього альбому артистки, який вийде в грудні.

Композиція Два незнайомці про несподівану і болісну розлуку з коханими, з батьками, з дітьми, з друзями, з країною і домом. Про все те, що пережив кожен українець. Але також вона і про щасливу зустріч із рідними, яка неодмінно відбудеться в майбутньому.

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За словами Світлани, коли вона вперше почула пісню, була вражена глибиною лірики.

– Яскрава, чесна, драматична пісня, буквально з перших нот, проникаючи прямо в серце. У ній є місце для відображення майбутнього, складнощів буття, боротьби за своє щастя на прикладі окремих реальних історій. Цей сингл – справжня музична перлина про справжнє кохання, – зазначає Лобода.

Варто зазначити, що шанувальники творчості артистки оцінили її нову композицію, особливо виділивши те, що написана вона рідною мовою.