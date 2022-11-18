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Музика

Створена на реальних історіях українців: Лобода презентувала пісню Два незнайомці

18 Листопада 2022, 10:33
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Светлана Лобода

Співачка Світлана Лобода, яка виступає під псевдонімом Loboda, презентувала новий ліричний трек Два незнайомці. Це перша українська пісня з майбутнього альбому артистки, який вийде в грудні.

Композиція Два незнайомці про несподівану і болісну розлуку з коханими, з батьками, з дітьми, з друзями, з країною і домом. Про все те, що пережив кожен українець. Але також вона і про щасливу зустріч із рідними, яка неодмінно відбудеться в майбутньому.

Зараз дивляться

За словами Світлани, коли вона вперше почула пісню, була вражена глибиною лірики.

 – Яскрава, чесна, драматична пісня, буквально з перших нот, проникаючи прямо в серце. У ній є місце для відображення майбутнього, складнощів буття, боротьби за своє щастя на прикладі окремих реальних історій. Цей сингл – справжня музична перлина про справжнє кохання, – зазначає Лобода.

Варто зазначити, що шанувальники творчості артистки оцінили її нову композицію, особливо виділивши те, що написана вона рідною мовою.

  • Вам дуже пасує українська мова, співайте побільше рідною мовою.
  • Як же пісні українською звучать красиво і мелодійно.
  • Тепер у мене нова пісня серед улюблених. Дякую.
  • Дуже красива пісня, красива мова, красива жінка.
  • Як бачимо, всі можуть і спілкуватися українською, і записувати треки, було б бажання, – пишуть користувачі мережі.
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Пісня прем’єра Світлана Лобода
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