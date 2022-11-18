Співачка Світлана Лобода, яка виступає під псевдонімом Loboda, презентувала новий ліричний трек Два незнайомці. Це перша українська пісня з майбутнього альбому артистки, який вийде в грудні.
Композиція Два незнайомці про несподівану і болісну розлуку з коханими, з батьками, з дітьми, з друзями, з країною і домом. Про все те, що пережив кожен українець. Але також вона і про щасливу зустріч із рідними, яка неодмінно відбудеться в майбутньому.
За словами Світлани, коли вона вперше почула пісню, була вражена глибиною лірики.
– Яскрава, чесна, драматична пісня, буквально з перших нот, проникаючи прямо в серце. У ній є місце для відображення майбутнього, складнощів буття, боротьби за своє щастя на прикладі окремих реальних історій. Цей сингл – справжня музична перлина про справжнє кохання, – зазначає Лобода.
Варто зазначити, що шанувальники творчості артистки оцінили її нову композицію, особливо виділивши те, що написана вона рідною мовою.
- Вам дуже пасує українська мова, співайте побільше рідною мовою.
- Як же пісні українською звучать красиво і мелодійно.
- Тепер у мене нова пісня серед улюблених. Дякую.
- Дуже красива пісня, красива мова, красива жінка.
- Як бачимо, всі можуть і спілкуватися українською, і записувати треки, було б бажання, – пишуть користувачі мережі.