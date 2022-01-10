Час сідниць: Брітні Спірс оголилася на фото

Американська співачка Брітні Спірс знову оголилася на фото. Цього разу артистка крупним планом показала свої сідниці.

У кадрі Брітні постала зображеною в дзеркалі лише в стрінгах червоного кольору. Виконавиця стоїть спиною.

– Час сідниць, – підписала серію фото Спірс.

Варто зазначити, що коментарі до всіх своїх останніх публікацій Брітні Спірс обмежила, очевидно, щоб не терпіти негативних коментарів підписників за свої неоднозначні пости.

Так, нещодавно артистка оприлюднила відвертий кадр, на якому постала повністю оголеною. Свої груди вона прикрила руками, а зону “бікіні” – емодзі у вигляді квіточки. Таким чином співачка продемонструвала своє тату, розташоване у найпотаємнішому місці. Згодом цю публікацію артистка видалила.

Нагадаємо, на початку січня Брітні Спірс відписалася від своєї молодшої сестри в Instagram. Про причини свого вчинку знаменитість не повідомила, можливо, вона захотіла розпочати цей рік із кардинальних змін та виключити деяких людей зі свого кола спілкування.

На саму Брітні в Instagram підписано понад 38,7 млн ​​користувачів, артистка, зі свого боку, слідкує за 46 аккаунтами, серед яких її наречений Сем Асгарі та знаменитості, які взяли участь у русі #FreeBritney.