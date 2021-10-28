Відомі рок-колективи Сплін та Мумій Тролль дадуть спільний концерт на НСК Олімпійський у Києві.

Культові колективи об’єднаються, щоб вразити шанувальників з усього світу, і це зроблять в Україні. Масштаби такого шоу витримає лише Олімпійський — і ви маєте це бачити та чути! – йдеться в анонсі до концерту.

Відомо, що концерт відбудеться 11 червня 2022 року. Час проведення 18.00.

Квитки на концерт Сплін та Мумій Троль

До 8 листопада рок-фани матимуть змогу придбати квитки Еarly birds, тобто за зниженою ціною до старту основних продажів.

Квитки можна придбати на порталі Ticketsbox.

До речі, поки що ціни на квитки стартують від 900 грн., а найдорожчі коштують майже 5 тис. грн.

Щойно гурти оголосили про колаборацію, то Ticketsbox трохи підвис, і охочих шикує у чергу за квитками.

Що пишуть в мережі користувачі: