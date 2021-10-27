Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Музика

Вперше за 9 років: Би-2 їдуть із концертом у Київ

27 Жовтня 2021, 11:33 Каріна Зуєва
Вперше за 9 років: Би-2 їдуть із концертом у Київ
Джерело: Depositphotos

Російський рок-гурт Би-2 анонсував концерт в Україні. Виступ музичного колективу запланований в Києві.

Концерт Би-2 відбудеться 21 травня 2022 року. Гурт виступить у столиці України на ВДНГ.

– Ура, ми їдемо в Київ. Нарешті! 21 травня 2022 року виступаємо на київському ВДНГ із нашим найкращим стадіонним шоу NewBest, – написали в Facebook гурту.

Варто зазначити, що це перший концерт Би-2 в Україні за дев’ять років.

Крім того, квитки на концерт уже в продажу. Придбати їх можна на сайті concert.ua. Ціна на них стартує від 549 грн, найдорожчий – 2499 грн.

Варто зазначити, що низька ціна на квитки в категоріях Silver та Golden буде лише до 7 листопада, далі вона зросте.

Шанувальники рок-гурту в захваті від такої новини, що можна побачити у коментарях під публікацією.

  • Оце порадували! Чекаємо з нетерпінням!
  • Нарешті!
  • Як довго ми на вас чекали!
  • Ура! Ми так довго чекали.
  • У нас на вас дуже чекають!
  • Обов’язково піду на концерт!
  • Новина дня.
  • Давайте ще у Дніпро та Одесу!
  • Уже дуже чекаємо! – Пишуть користувачі мережі.

Деякі користувачі торкнулися і політичних питань, запитавши, чи відвідував гурт окупований Росією Крим. На що Би-2 відповіли ні.

Читайте також:
Вперше за 9 років: Би-2 їдуть із концертом у КиївНам не нужен герой: Би-2 представили новий кліп

Теги
Концерт
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка