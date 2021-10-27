Російський рок-гурт Би-2 анонсував концерт в Україні. Виступ музичного колективу запланований в Києві.

Концерт Би-2 відбудеться 21 травня 2022 року. Гурт виступить у столиці України на ВДНГ.

– Ура, ми їдемо в Київ. Нарешті! 21 травня 2022 року виступаємо на київському ВДНГ із нашим найкращим стадіонним шоу NewBest, – написали в Facebook гурту.

Варто зазначити, що це перший концерт Би-2 в Україні за дев’ять років.

Крім того, квитки на концерт уже в продажу. Придбати їх можна на сайті concert.ua. Ціна на них стартує від 549 грн, найдорожчий – 2499 грн.

Варто зазначити, що низька ціна на квитки в категоріях Silver та Golden буде лише до 7 листопада, далі вона зросте.

Шанувальники рок-гурту в захваті від такої новини, що можна побачити у коментарях під публікацією.

Оце порадували! Чекаємо з нетерпінням!

Нарешті!

Як довго ми на вас чекали!

Ура! Ми так довго чекали.

У нас на вас дуже чекають!

Обов’язково піду на концерт!

Новина дня.

Давайте ще у Дніпро та Одесу!

Уже дуже чекаємо! – Пишуть користувачі мережі.

Деякі користувачі торкнулися і політичних питань, запитавши, чи відвідував гурт окупований Росією Крим. На що Би-2 відповіли ні.