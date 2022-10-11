Американська акторка українського походження Мілла Йовович відреагувала на масштабний ракетний обстріл рідної країни Росією.

Зірка сказала, що відчуває себе розбитою після переглянутих кадрів, а також заявила, що її серце з українським народом.

– Моя рідна Україна зазнала численних ракетних ударів. Мирні жителі лежать мертвими на вулицях колись мирних міст, по вулицях яким я ходила і милувалася красою. Я спустошена руйнуваннями і не можу навіть уявити, яке горе зараз переживає мій народ. Я можу їм тільки сказати, що моє серце з ними. Я хочу, щоб вони знали, я їх підтримую. Слава Україні! – написала Йовович в Instagram.

Акторка додала, що в нашому світі багато ненависті, репресій і образ. Вона хоче, щоб люди залишили в спокої одне одного. Каже, спочатку планувала написати пост про День корінних народів у США, який святкується 10 жовтня, однак після побачених новин передумала.

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Додає, що їй набридло розпалювання війни за кордоном, набридла перевагу білої раси. Набридли самовдоволені люди, які намагаються змусити інших вірити в те, в що вони вірять.

– Звичайно, на особистому рівні я повинна бути сьогодні поруч із місцем мого народження і сумувати разом із ними. Я тужу разом із народом України, – наголосила Мілла.

Нагадаємо, що Мілла Йовович народилася в Києві в 1975 році. У 1980 році сім’я актриси переїхала в Лондон, а потім в США.