Голлівудська акторка Міла Куніс закликає світ не забувати про повномасштабну війну в Україні, яку розв’язала РФ.

Уродженка Чернівців побоюється, що люди звикли до трагічних новин і перестають їх сприймати так, як це було спочатку.

– Я думаю, що багато речей нормалізується. Це гірка правда того часу, в якому ми живемо. Ми нормалізували безліч новинних повідомлень і втратили чутливість до багатьох речей, які відбуваються в світі, – сказала Міла.

Куніс вважає, що вторгнення в її рідну країну має більш тривожні наслідки для всієї земної кулі.

Зараз дивляться

– Я вважаю, що це катастрофічно впливає на демократію, більшою мірою, ніж лісові пожежі, що відбуваються в світі. Не треба відокремлювати те, що відбувається в Ірані та інших містах. Зараз дуже важко, – наголосила акторка.

Нагадаємо, в березні Міла Куніс і Ештон Кутчер зібрали $35 млн на допомогу Україні. Разом з чоловіком акторка вирішила направити кошти для біженців.

Тоді про це повідомив президент України Володимир Зеленський, оскільки він провів онлай-зустріч із зірками Голлівуду.