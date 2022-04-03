Украинский исполнитель Дмитрий Монатик исполнил авторскую песню о войне на благотворительном концерте Доброго вечора! Ми з України.

В композиции Молчунам артист обратился к гражданам, которые молчат о войне и не обращают внимания на то, что происходит в Украине.

— Ужасное время, когда есть люди, которые называют войну “специальной операцией”. Когда еще есть люди, которые имеют миллионную аудиторию, но делают вид, что войны не существует или она их никоим образом не касается. Война провоцирует разные мысли и часто они превращаются в песни. После Молчунам именно о тех, кто не обращает внимания на то, что сейчас происходит, — сказал Монатик во время концерта.

Исполнитель призвал не доверять пропаганде, открыть глаза и сбросить своих идолов, которые совершают геноцид в Украине. На экране на сцене была надпись: Молчание – синоним лжи.

По словам Монатика, на благотворительном концерте в Варшаве удалось собрать 1 млн грн для Украины. Также в мероприятии приняли участие Jerry Heil, Alina Pash, Сергей Бабкин и украинские комики.

Артисты собирали деньги для детей Украины, пострадавших от войны. Все средства будут переданы в фонд Маши Ефросининой.