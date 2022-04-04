Вже добу як увесь світ спостерігає страшні кадри вбитих мирних жителів у Київській області. Представники різних країн, а також всесвітньо відомі люди засуджують дії російських загарбників. Не залишилася осторонь і шведська топ-модель Ельза Госк.

В Instagram-stories Ельза оприлюднила серію фото з Бучі та висловилася про геноцид, зазначивши, що це потрібно зупинити.

– Монстри! Зупиніть убивства безневинних українців! Так багато втрачених життів, коли це скінчиться? – написала Госк.

З першого дня війни модель висвітлює події в Україні і, як і багато інших, не залишається осторонь. Вона закликала всіх звернути увагу на повномасштабне вторгнення РФ до України.

Україна зараз підтримує весь цивілізований світ, який закликає президента РФ негайно припинити вогонь. Російські окупанти знищують на своєму шляху все – українські міста та навіть мирних жителів, яких перед смертю катують.

Для звірства Росії важко знайти потрібні слова, ба більше, самі росіяни не вірять, що їхні військові на це здатні. Це не дивно, оскільки їхні голови наповнені пропагандою.

Варто зазначити, що сьогодні, 4 квітня, перші смуги світових ЗМІ рясніють про звірства окупантів у Бучі. Так, наприклад, британське видання The Guardian опублікувало статтю під назвою Жах у Бучі, а в заголовку The Mirror під написом Останні злодіяння Путіна написано коротко Геноцид.