Украинский мультиартист Monatik (Дмитрий Монатик) впервые вывел своих сыновей на сцену. На этот шаг исполнитель решился на концерте в Нью-Йорке.

С начала года у Монатика начался тур по Америке, так, его концерт в Нью-Йорке стал завершающим в этом списке. Выступление прошло с аншлагом, а в конце артист и вовсе вывел сыновей — Даниила и Платона на сцену. Вместе со звездным папой парни поклонились публике.

— Нью-Йорк, так умеешь лишь ты. Благодарю от души! Это было так громко! Так ярко! Мы по-настоящему засияли, а Даня и Платон впервые увидели уважаемую аудиторию со сцены, — написал Дмитрий в Instagram.

Исполнитель сказал, что этот тур стал незабываемым и он благодарен каждому, кто посетил JoMo и вместе с ними создавал эти бесценные эмоции.

— Искренне надеемся, что совсем скоро увидимся вновь, счастливы, да здоровы, — подытожил Дмитрий.

Подписчики поблагодарили Монатика за тур, отметив профессионализм команды и самого артиста. Также некоторые выразили надежду побывать на концерте Дмитрия.

Тур мечты каждого музыканта. Площадки, концерты, свет, звук. Нереальная команда, нереальный артист!

Один из лучших моментов в шоу!

Лучшая команда украинского шоу-бизнеса. Гордимся.

Тотальное восхищение и гордость за такой успех.

Было невероятно.

Невероятно талантливый. Спасибо! — Пишут в комментариях Монатика.

Напомним, что впервые Дмитрий Монатик показал своих сыновей в апреле 2021 года. До этого артист их тщательно скрывал, однако сказал, что пришло время знакомиться с публичностью.