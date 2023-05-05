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Молимося за дітей: Дан Балан заговорив про війну в Україні

5 Травня 2023, 17:14
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дан Балан

Молдавський співак Дан Балан уперше за довгий час заговорив про війну в Україні. Він презентував кліп на пісню Love Maria, який зняв у Києві ще до початку повномасштабного вторгнення РФ у нашу країну.

Ролик було знято за участю українських дітей півтора року тому. У кліпі задіяно 2 500 школярів із київських навчальних закладів.

– Кліп Love Maria був знятий у мирному Києві до війни. Сьогодні, коли він випущений, ми молимося за дітей, які постраждали від цієї трагедії, – написав Дан Балан в Instagram.

Лінія сюжету будується на тому, що Дан Балан повертається в 1980-ті і згадує своє перше шкільне кохання Марію.

Варто зазначити, що перед повномасштабною війною Дан Балан багато часу проводив в Україні. 24 лютого 2022 року він також був у Києві й одразу ж засудив політику кривавого диктатора Володимира Путіна. Після співак покинув нашу країну.

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