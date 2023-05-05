Молдавский певец Дан Балан впервые за долгое время заговорил о войне в Украине. Он презентовал клип на песню Love Maria, который снял в Киеве еще до начала полномасштабного вторжения РФ в нашу страну.

Ролик был снят с участием украинских детей полтора года назад. В клипе задействовано 2 500 школьников из киевских учебных заведений.

— Клип Love Maria был снят в мирном Киеве до войны. Сегодня, когда он выпущен, мы молимся за детей, пострадавших от этой трагедии, — написал Дан Балан в Instagram.

Линия сюжета строится на том, что Дан Балан возвращается в 1980-е и вспоминает свою первую школьную любовь Марию.

Стоит отметить, что перед полномасштабной войной Дан Балан много времени проводил в Украине. 24 февраля 2022 года он также был в Киеве и сразу же осудил политику кровавого диктатора Владимира Путина. После певец покинул нашу страну.