Канадська співачка Селін Діон звернулася до українських матерів. Артистка зазначила, що молиться за них, щоб вони здобули мир та втіху.

Вчора, 8 травня, в День матері Селін оприлюднила рідкісне фото зі своїми дітьми. Під знімком виконавиця згадала про матерів України, наголосивши, що вони дуже сильні.

– Я думаю про матерів в Україні та в усьому світі, які втратили своїх дітей… Про тих матерів, які постійно турбуються про те, як зберегти дітей у безпеці… Тих матерей, які витрачають кожну краплину своєї енергії тільки на те, щоб забезпечити своїх дітей найнеобхіднішим для життя. Ці матері справді сміливі… Ми молимося, щоб вони здобули мир та втіху для своїх сімей, – написала Діон.

До речі, раніше ексклюзивно Фактам ICTV акторки Наталка Денисенко, Анна Сагайдачна та співачка Ольга Цибульська розповіли, як зберігають спокій своїх дітей під час війни та чи пояснюють їм, що відбувається насправді.