Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Молимся, чтобы они обрели мир: Селин Дион об украинских матерях

9 мая 2022, 18:10
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Селін Діон
Источник: Depositphotos

Канадская певица Селин Дион обратилась к украинским матерям. Артистка отметила, что молится за них, чтобы они обрели мир и утешение.

Вчера, 8 мая, в День матери, Селин обнародовала редкое фото со своими детьми. Под снимком исполнительница вспомнила о матерях Украины, отметив, что они очень сильные.

— Я думаю о матерях в Украине и во всем мире, которые потеряли своих детей… О тех матерях, которые постоянно беспокоятся о том, как сохранить детей в безопасности… Тех матерях, которые тратят каждую каплю своей энергии только на то, чтобы обеспечить своих детей самым необходимым для жизни. Эти матери действительно смелые…  Мы молимся, чтобы они обрели мир и утешение для своих семей, — написала Дион.

К слову, ранее эксклюзивно Фактам ICTV актрисы Наталка Денисенко, Анна Сагайдачная и певица Ольга Цыбульская рассказали, как сохраняют спокойствие своих детей во время войны и объясняют ли им, что происходит на самом деле.

Читайте также:
Аліна ПашКаждая мама — ангел-хранитель: Алина Паш выпустила видео на песню Колискова

Теги
Селін Діон
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь