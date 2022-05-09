Канадская певица Селин Дион обратилась к украинским матерям. Артистка отметила, что молится за них, чтобы они обрели мир и утешение.

Вчера, 8 мая, в День матери, Селин обнародовала редкое фото со своими детьми. Под снимком исполнительница вспомнила о матерях Украины, отметив, что они очень сильные.

— Я думаю о матерях в Украине и во всем мире, которые потеряли своих детей… О тех матерях, которые постоянно беспокоятся о том, как сохранить детей в безопасности… Тех матерях, которые тратят каждую каплю своей энергии только на то, чтобы обеспечить своих детей самым необходимым для жизни. Эти матери действительно смелые… Мы молимся, чтобы они обрели мир и утешение для своих семей, — написала Дион.

К слову, ранее эксклюзивно Фактам ICTV актрисы Наталка Денисенко, Анна Сагайдачная и певица Ольга Цыбульская рассказали, как сохраняют спокойствие своих детей во время войны и объясняют ли им, что происходит на самом деле.