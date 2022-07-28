28 липня у нашій країні вперше відзначається День Української Державності. Свято створене для того, щоб нагадати українцям та усьому світу про тисячолітню історію нашої держави.

Цього дня варто привітати друзів та близьких, і навіть зірки не пропустили такої можливості.

Привітання зірок із Днем Української Державності – далі у матеріалі.

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Наталія Могилевська опублікувала у Stories герб України, коротко привітавши своїх фанатів.

– Із Днем Української Державності, – підписала зірка.

Ведучий Григорій Решетник опублікував фото із сином, де показує своїй дитині красу України.

– Ось бачиш, синку, за горизонтом наша перемога, бо Україна – вільна, непохитна та незалежна. Люби свою землю та країну, бо такої, як вона, не існує більше у світі, – заявив Григорій.

Телеведучий Володимир Остапчук також приєднався до привітань, опублікувавши фото з гербом України, який гарно зроблено на полі.

– З Днем Української Державності, мої дорогі. Я кожною клітиною відчуваю наш дух, незламність та свободу! Ми молода кров із тисячолітньою історією і саме зараз наш час! Тримаємо лад, а вороги – то роса на сонці, – заявив Володимир.

Микита Добринін вирішив нагадати про історію України на свято не теплими словами, а фактом, який дратує нашого ворога.

– Коли стояв Київ і в нас була держава, по сусідству було болото із жабами – це факт, – заявив Микита.

Артистка Софія Ротару також приєдналася до поздоровлень. Вона опублікувала у Stories прапор України та додала до нього теплі слова.

– День Української Державності, – коротко підписала Ротару.

Мультиартист Дмитро Монатик опублікував фото з Майдану – місце, яке впізнають мільйони українців.

– Із днем Української Державності. Ми вистоємо і житимемо ще краще. Все буде Україна! – підписав артист.

Співачка Аліна Паш нагадала українцям про суть нового свята. Цей день нагадує нам історію України.

– Наше коріння у землі, яка має величне минуле і таке ж величне майбутнє. Нашу історію намагалися викрасти, культуру знищити, а нас стерти. Але спроби та зусилля виявилися марними! Адже, незважаючи ні на що, сьогодні ми відзначаємо День Української державності, який відсилає нас до спадщини Київської Русі, а я пишу цей текст рідною українською мовою, яка існує досі. І існуватиме. Тому що Ми – Україна, – підписала свій знімок із гербом у руках Аліна.

Співачка Світлана Тарабарова показала, як за допомогою музики можна висловити свою любов до України.

– Україно, бачу світло в тобі. У наших дітях, у наших захисниках, у наших діях та свідомості. Із Днем Державності, – підписала ролик зірка.

Артист Женя Галич приєднався до привітань та нагадав, що наша історія пишеться сьогодні кожним українцем.

– Сьогодні ми святкуємо День Державності та День Хрещення Давньої Русі. Наша історія почалася багато років тому і пишеться сьогодні кожним українцем, власною боротьбою та вірою у свою країну! Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить націю, якщо ми самі нацією не захочемо бути, – процитував слова Липнінського Галич.

Щоб порадувати своїх друзів та близьких, можна надіслати їм привітання з Днем Української Державності у листівках та СМС. Це, напевно, підніме настрій, навіть в умовах війни, і зарядить енергією на весь день.