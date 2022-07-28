День Української Державності: привітання у листівках та СМС

2022 року на території нашої країни вперше відзначатимуть День Української Державності. Свято припадає на 28 липня, і у нинішніх реаліях дуже важливе для кожного українця.

Саме час привітати друзів та близьких друзів, нагадати про важливість держави як незалежної громади, яка трудиться на благо всіх громадян.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Української Державності у листівках та СМС, які порадують знайомих навіть на відстані. Теплі слова нагадають, за що ми боремося ці місяці.

Зараз дивляться

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З Днем Української Державності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

***

З днем Української Державності вас я вітаю,

Вам радість відчувати завжди побажаю.

А справи направляти на благо всій країні,

У душі, щоб були їй завжди вірні.

Бажаю всім у країні вільній жити,

Свободою цією всім серцем дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб змогла вона вже скоро процвітати

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З Днем Української Державності,

Вітаю Україно! Вставай!

Борися до кінця!

За мирне, світле, чисте небо,

Та вільне краще майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у Небеса,

Тих, що рятують Україну,

ціною власного життя!

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Зі святом Державності вітаю,

Бажаю щастя я без краю!

Щоб Україна тільки процвітала

Та тільки кращою ставала!

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Сьогодні в Україні свято –

День Державності настав!

Бажаю, щоб вона була багата

на безліч добрих та корисних справ!

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У мирний час День Української Державності має бути вихідним. Свято допоможе наголосити на тисячолітній історії України, що є фактом, яких дуже не подобається нашому ворогові.

Незабаром настане серпень – останній місяць літа подарує українцям величезну кількість свят. Наприклад, своє професійне свято відзначатимуть інкасатори, архітектори, будівельники та ветеринари. Ознайомитися з повним календарем свят серпня 2022 року можна на Фактах ICTV.