28 июля в нашей стране впервые отмечается День Украинской Государственности. Праздник создан для того, чтобы напомнить украинцам и всему миру о тысячелетней истории нашего государства.

В этот день стоит поздравить друзей и близких, и даже звезды не стали упускать такой возможности.

Поздравления звезд с Днем Украинской Государственности — далее в материале.

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Наталия Могилевская опубликовала в Stories герб Украины, кратко поздравив своих фанатов.

— С Днем Украинской Государственности, — подписала звезда.

Ведущий Григорий Решетник опубликовал фото с сыном, где показывает своему ребенку красоту Украины.

— Вот видишь, сынок, за горизонтом наша победа, потому что Украина – свободная, несгибаемая и независимая. Люби свою землю и страну, потому что такой, как она, не существует больше в мире, — заявил Григорий.

Телеведущий Владимир Остапчук также присоединился к поздравлениям, опубликовав фото с гербом Украины, красиво сделанного на поле.

— С Днем Украинской Государственности, мои дорогие. Я каждой клеткой чувствую наш дух, несокрушимость и свободу! Мы молодая кровь с тысячелетней историей и именно сейчас наше время! Держим строй, а враги — то роса на солнце, — заявил Владимир.

Никита Добрынин решил напомнить об истории Украины на праздник не теплыми словами, а фактом, который бесит нашего врага.

— Когда стоял Киев и у нас было государство, по соседству было болото с жабами — это факт, — заявил Никита.

Артистка София Ротару также присоединилась к поздравлениям. Она опубликовала в Stories флаг Украины, и добавила к нему теплые слова.

— День Украинской Государственности, — кратко подписала Ротару.

Мультиартист Дмитрий Монатик опубликовал фото с Майдана — место, которое узнают миллионы украинцев.

С днем Украинской Государственности. Мы выстоим и будем жить еще лучше. Все будет Украина! — подписал артист.

Певица Алина Паш напомнила украинцам о сути нового праздника. Этот день напоминает нам об истории Украины.

— Наши корни в земле, которая имеет величественное прошлое и такое же величественное будущее. Нашу историю пытались похитить, культуру уничтожить, а нас стереть. Но попытки и усилия оказались тщетными! Ведь, несмотря ни на что, сегодня мы отмечаем День Украинской государственности, который отсылает нас к наследию Киевской Руси, а я пишу этот текст на родном украинском языке, который существует до сих пор. И будет существовать. Потому что Мы — Украина, — подписала свой снимок с гербом в руках Алина. Переглянути цей допис в Instagram

Певица Светлана Тарабарова показала, как с помощью музыки можно выразить свою любов Украине.

— Украина, вижу свет в тебе. В наших детях, в наших защитниках, в наших действиях и сознании. С Днем Государственности, — подписала ролик звезда.

Артист Женя Галич присоединился к поздравлениям, и напомнил, что наша история пишется сегодня каждым украинцем.

— Сегодня мы празднуем День Государственности и День Крещения Древней Руси. Наша история началась много лет назад и пишется сегодня каждым украинцем, собственной борьбой и верой в свою страну! Никто нам не построит государства, когда мы его сами не построим, и никто из нас не сделает нацию, если мы сами нацией не захотим быть, — процитировал слова Липнинского Галич. Переглянути цей допис в Instagram

Чтобы порадовать своих друзей и близких, можно отправить им поздравления с Днем Украинской Государственности в открытках и СМС. Это наверняка поднимет настроение, даже в условиях войны, и зарядит энергией на весь день.