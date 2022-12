1 грудня ми дізналися, в якому порядку і з якими піснями учасники Нацвідбору на Євробачення-2023 виступатимуть у фіналі. Як відомо, ім’я переможця ми дізнаємося вже незабаром, адже фінал пісенного конкурсу відбудеться 17 грудня в столиці.

За переможця Національного відбору на Євробачення-2023 можна буде цьогоріч проголосувати в додатку Дія. Серед фіналістів можна знайти вже відомих нам учасників: Jerry Heil, Krutь, TVORCHI.

Біографію Moisei, пісню I’m Not Alone та її текст – ви знайдете в матеріалі.

Moisei: біографія учасника Нацвідбору

Мойсей – це не псевдонім, а справжнє ім’я артиста. Він не тільки співак, а й музикант, скрипаль і композитор. Довгий час хлопець був вуличним музикантом.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хлопець вступив до лав ЗСУ, щоб обороняти нашу землю. З 15 років почав грати на скрипці.

Його відео у соцмережах набирають мільйони переглядів, а пісня для Нацвідбору – це його перша авторська пісня, яку він співає (до цього він лише грав на скрипці). У пісні хлопець співає про те, що він – не самотній, і що мріє побачити всіх своїх рідних на Різдво.

Moisei – I’m Not Alone

Текст пісні Moisei – I’m Not Alone

My craving

This Christmas

To see people

To see everyone

All those who

Have left me

Without a single word

Without a single sound

I’m not alone

I’m by myself

You will find death

In front of me

The fighter

Inside me

Takes what Fate

Will give me

All those who

Believe in me

Stand for me

Stand with me

I’m not alone

I’m by myself

You will find death

In front of me

I’m not alone

I’m not alone

I’m by myself

You will find death

In front of me