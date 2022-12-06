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Moisei – I’m Not Alone: факти про учасника Нацвідбору 2023, пісня та текст

6 Грудня 2022, 19:17
Анна Голішевська Редакторка сайту
Євробачення
Джерело: Instagram

1 грудня ми дізналися, в якому порядку і з якими піснями учасники Нацвідбору на Євробачення-2023 виступатимуть у фіналі. Як відомо, ім’я переможця ми дізнаємося вже незабаром, адже фінал пісенного конкурсу відбудеться 17 грудня в столиці.

За переможця Національного відбору на Євробачення-2023 можна буде цьогоріч проголосувати в додатку Дія. Серед фіналістів можна знайти вже відомих нам учасників: Jerry Heil, Krutь, TVORCHI.

Біографію Moisei, пісню I’m Not Alone та її текст – ви знайдете в матеріалі.

Зараз дивляться

Moisei: біографія учасника Нацвідбору

Мойсей – це не псевдонім, а справжнє ім’я артиста. Він не тільки співак, а й музикант, скрипаль і композитор. Довгий час хлопець був вуличним музикантом.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хлопець вступив до лав ЗСУ, щоб обороняти нашу землю. З 15 років почав грати на скрипці.

Його відео у соцмережах набирають мільйони переглядів, а пісня для Нацвідбору –  це його перша авторська пісня, яку він співає (до цього він лише грав на скрипці). У пісні хлопець співає про те, що він –  не самотній, і що мріє побачити всіх своїх рідних на Різдво.

Moisei – I’m Not Alone

Текст пісні Moisei – I’m Not Alone

My craving
This Christmas
To see people
To see everyone
All those who
Have left me
Without a single word
Without a single sound

I’m not alone
I’m by myself
You will find death
In front of me

The fighter
Inside me
Takes what Fate
Will give me

All those who
Believe in me
Stand for me
Stand with me

I’m not alone
I’m by myself
You will find death
In front of me

I’m not alone
I’m not alone
I’m by myself
You will find death
In front of me

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