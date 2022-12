1 декабря мы узнали, в каком порядке и с какими песнями участники Национального отбора на Евровидение-2023 выступят в финале.

Как известно, имя победителя мы узнаем совсем скоро, потому что финал конкурса состоится 17 декабря в столице. За победителя Нацотбора на Евровидение-2023 в этом году можно будет проголосовать в приложении Дія.

Среди финалистов вы можете найти уже известных участников: Jerry Heil, Krutь, TVORCHI.

Сейчас смотрят

Биографию Moisei, I’m Not Alone и его текст — вы найдете в материале.

Moisei: Биография участника национального отбора

Моисей – это не прозвище, а настоящее имя участника. Он не только певец, но и музыкант, скрипач и композитор. Долгое время парень был уличным музыкантом.

После полномасштабного вторжения России в Украину парень присоединился к Вооруженным силам, чтобы защитить нашу землю. С 15 лет он начал играть на скрипке.

Его видео в социальных сетях набирают миллионы просмотров, а песня для национального отбора – его первая авторская работа, которую он поет (прежде он играл только на скрипке). В песне парень поет о том, что он не одинок, и что мечтает увидеть всех своих родных на Рождество.

Moisei – I’m Not Alone

Текст песни Moisei – I’m Not Alone

My craving

This Christmas

To see people

To see everyone

All those who

Have left me

Without a single word

Without a single sound

I’m not alone

I’m by myself

You will find death

In front of me

The fighter

Inside me

Takes what Fate

Will give me

All those who

Believe in me

Stand for me

Stand with me

I’m not alone

I’m by myself

You will find death

In front of me

I’m not alone

I’m not alone

I’m by myself

You will find death

In front of me