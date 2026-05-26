Купівля прикрас — це питання не лише смаку, а й якості. Особливо якщо йдеться про золоті вироби, які часто обирають на подарунок або для щоденного носіння.

Сьогодні сережки залишаються однією з найпопулярніших прикрас серед жінок будь-якого віку, однак далеко не всі знають, як відрізнити справжнє золото від позолоти чи дешевих сплавів.

Під час вибору прикрас важливо звертати увагу не лише на дизайн, а й на репутацію магазину. Якщо вас цікавлять якісні сережки в Києві, варто обирати перевірені ювелірні бренди та магазини з офіційною гарантією. Одним із таких брендів є Oniks, який пропонує широкий вибір сучасних моделей із золота різних проб.

Як перевірити пробу на золотих сережках

Перше, що варто перевірити, — наявність проби. В Україні найпоширенішими вважаються 585 та 750 проби. Клеймо зазвичай ставиться на внутрішній частині прикраси й має бути чітким та акуратним. Якщо маркування розмите або взагалі відсутнє, це привід засумніватися у справжності виробу.

Також важливо звернути увагу на зовнішній вигляд сережок. Справжнє золото має рівномірний відтінок без плям, потемнінь чи різких переходів кольору. Навіть із часом якісна прикраса не повинна втрачати блиск або залишати сліди на шкірі.

Ще один важливий момент — застібка. У золотих сережках вона має бути надійною, без люфту чи перекосів. Саме застібка найчастіше демонструє загальну якість виготовлення прикраси. Якщо механізм здається надто легким або погано фіксується, від покупки краще відмовитися.

Окрім зовнішнього вигляду та проби, варто звертати увагу й на загальну вагу прикраси. Золоті сережки зазвичай відчуваються щільнішими та важчими порівняно з дешевими сплавами чи біжутерією. Надто легкий виріб при великому розмірі може свідчити про порожнисту конструкцію або використання недорогих матеріалів.

Чому не варто обирати надто дешеві прикраси

Під час покупки прикрас не варто орієнтуватися лише на ціну. Надто низька вартість часто свідчить про неякісні матеріали або покриття замість справжнього золота. Краще обирати вироби, які мають сертифікати та продаються у спеціалізованих ювелірних магазинах.

Золоті сережки — це прикраса, яку купують не на один сезон. Саме тому важливо приділити увагу якості, деталям та надійності бренду, щоб прикраса зберігала свій вигляд і цінність упродовж багатьох років.

Сьогодні багато хто обирає мінімалістичні сережки, які легко поєднувати з повсякденним стилем. Особливо популярними залишаються лаконічні кільця, маленькі пусети та моделі з геометричними елементами. Такі прикраси пасують як для роботи, так і для особливих подій.

