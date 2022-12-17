Якщо ви купили прикрасу із золота, але сумніваєтеся у її справжності, можна перевірити виріб вельми нехитрими способами. Їх існує чимало, і для цього не обов’язково треба йти до ювеліра.

Як перевірити золото в домашніх умовах – читайте у матеріалі.

Існує кілька методів, за допомогою яких можна напевно дізнатися, чи справжнє золото ви купили, чи ні.

Зараз дивляться

Наприклад:

магнітом;

оцтом;

йодом;

нашатирним спиртом.

Як перевірити золото в домашніх умовах

Найпростіший спосіб перевірити, чи не підсунули вам виріб з алюмінію – просто провести по ньому магнітом. Якщо це підробка, магніт обов’язково відреагує.

Якщо не хочете виходити в найближчий магазин за магнітом, можна покопатися на кухні і знайти оцет. За допомогою нього можна також легко визначити справжнє золото.

Для цього необхідно помістити золоту прикрасу в глибоку миску, налити туди трохи оцту і залишити на 5-7 хв. Якщо виріб не з золота – він відразу стане темним і не сяятиме.

Також можна використовувати йод. Візьміть прикрасу, потріть його об джинси і капніть на нього йоду. Якщо ланцюжок – звичайна залізка, вона потемніє за кілька хвилин.

Але потрібно також розуміти, що вироби з міді та латуні можуть не реагувати на йод.

Якщо ланцюжок справжній, а ви капнули на нього йодом і залишився слід – панікувати не варто. Коли перевіряєте золото з 585 пробою, його потрібно очистити від йоду і хімії.

Для цього візьміть нашатир, ватні палички, спирт та серветки. Очистьте спочатку нашатирем, а потім протріть спиртом.

Якщо після цих перевірок ви сумніваєтеся, що прикраса справжня, сходіть у ломбард або до ювелірів. Вони точно знатимуть, що це за виріб і з якого матеріалу він виконаний.