Покупка украшений — это вопрос не только вкуса, но и качества. Особенно если речь идет о золотых изделиях, которые часто выбирают на подарок или для ежедневного ношения.

Сегодня серьги остаются одним из самых популярных украшений среди женщин любого возраста, однако далеко не все знают, как отличить настоящее золото от позолоты или дешевых сплавов.

При выборе украшений важно обращать внимание не только на дизайн, но и на репутацию магазина. Если вас интересуют качественные серьги в Киеве, стоит выбирать проверенные ювелирные бренды и магазины с официальной гарантией. Одним из таких брендов является Oniks, который предлагает широкий выбор современных моделей из золота разных проб.

Сейчас смотрят

Как проверить пробу на золотых серьгах

Первое, что стоит проверить, — наличие пробы. В Украине наиболее распространенными считаются 585 и 750 пробы. Клеймо обычно ставится на внутренней части украшения и должно быть четким и аккуратным. Если маркировка размытая или отсутствует вовсе, это повод усомниться в подлинности изделия.

Также важно обратить внимание на внешний вид сережек. Настоящее золото имеет равномерный оттенок без пятен, потемнений или резких переходов цвета. Даже спустя время качественное украшение не должно терять блеск или оставлять следы на коже.

Еще один важный момент — застежка. В золотых серьгах она должна быть надежной, без люфта и перекосов. Именно застежка чаще всего показывает общее качество изготовления украшения. Если механизм кажется слишком легким или плохо фиксируется, от покупки лучше отказаться.

Кроме внешнего вида и пробы, стоит обращать внимание и на общий вес украшения. Золотые серьги обычно ощущаются более плотными и тяжелыми по сравнению с дешевыми сплавами или бижутерией. Слишком легкое изделие при крупном размере может говорить о полой конструкции или использовании недорогих материалов.

Почему не стоит выбирать слишком дешевые украшения

При покупке украшений не стоит ориентироваться только на цену. Слишком низкая стоимость часто говорит о некачественных материалах или покрытии вместо настоящего золота. Лучше выбирать изделия, которые имеют сертификаты и продаются в специализированных ювелирных магазинах.

Золотые серьги — это украшение, которое покупают не на один сезон. Именно поэтому важно уделить внимание качеству, деталям и надежности бренда, чтобы украшение сохраняло свой вид и ценность долгие годы.

Сегодня многие выбирают минималистичные серьги, которые легко сочетать с повседневным стилем. Особенно популярны лаконичные кольца, маленькие пусеты и модели с геометрическими элементами. Такие украшения подходят как для работы, так и для особых событий.

Фото: Oniks