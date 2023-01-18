Модель Олександра Клепачка, яка представляла Польщу на Міс Всесвіт 2022 показала спільні фото з учасницею із України Вікторією Апанасенко. Вона розповіла про їхню дружбу, наголосивши, що між ними особливий зв’язок.

– Під час конкурсу Міс Всесвіт у мене була можливість познайомитися з кимось особливим… Перед тим, як ми вилетіли в США, ми контактували одна з одною, відчуваючи, що між нами особливий зв’язок. Я бачила і відчувала зло війни в України, — поділилася Клепачка.

Додає, допомагала збирати подарунки для біженців та організовувати їхнє життя у Польщі. Бачила тисячі матерів та дітей, літніх та молодих жінок, яким довелося тікати від війни.

Вона висловила бажання, щоб усі українці змогли повернутися до свого нормального життя та процвітання, зазначивши, що важливо голосніше говорити про криваві дії РФ.

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