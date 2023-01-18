Модель Александра Клепачка, которая представляла Польшу на Мисс Вселенная 2022 показала совместные фото с участницей из Украины Викторией Апанасенко. Она рассказала о их дружбе, отметив, что между ними особая связь.

— Во время конкурса Мисс Вселенная у меня была возможность познакомиться с кем-то особенным… Перед тем, как мы вылетели в США, мы контактировали друг с другом, чувствуя, что между нами особая связь. Я видела и чувствовала зло войны в Украине, — поделилась Клепачка.

Добавляет, помогала собирать подарки для беженцев и организовывать их жизнь в Польше. Видела тысячи матерей и детей, пожилых и молодых женщин, которым пришлось бежать от войны.

Она выразила желание, чтобы все украинцы смогли вернуться к своей нормальной жизни и процветанию, отметив, что важно громче говорить о кровавых действиях РФ.

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