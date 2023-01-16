Президент української делегації Міс Всесвіт 2022 року Анна Філімонова розповіла про поведінку російської учасниці на конкурсі в США. Так, представниця кривавої країни бігала за українкою та називала всіх расистами.

Про це президент Міс Україна Всесвіт розповіла у Instagram. Йдеться про росіянку Анну Ліннікову – за словами Філімонової, представниця РФ поводилася на конкурсі огидно.

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– Росіянка поводилася огидно. Намагалася прикидатися жертвою, а також називала расистами тих, хто не хотів стояти поруч із нею. Вона чомусь бігала за Вікторією Апанасенко, щоб зробити спільне фото. Їй про це сказав директор, – заявила Анна.

Нагадаємо, що Україну на конкурсі Міс Всесвіт 2022 року представляла 28-річна Вікторія Апанасенко. На жаль, дівчина вибула із боротьби за корону на шляху до півфіналу, не потрапивши до топ-16.

Українка відмовилася стояти поруч з учасницею з РФ Анною Лінніковою на сцені. Інцидент стався під час того, як усі моделі робили групове фото.

І хоча перемогу не вдалося вибороти, вона точно запам’яталася світу завдяки образам, у яких з’являлася на сцені.