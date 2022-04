Українські діви Тіна Кароль, Юлія Саніна, Катерина Павленко та Надя Дорофєєва виступили з перфомансом на підтримку України під час футбольного матчу Легія – Динамо.

Близько 200 жінок, дітей та бабусь, які через війну змушені були тимчасово залишити свій будинок, і яким зараз дала притулок Польща, заповнили собою сцену у формі контурів України. Кожна з них була на тому місці, де розташований її будинок в Україні.

Першою заспівала фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Вона виконала фрагмент композиції Коханці, перероблений під нові реалії. Потім підхопила Катерина Павленко із Go-A. Вона заспівала трек Шум, під який уся Європа відривалася у 2021 році. Тоді Go-A представляв Україну на Євробаченні.

Далі продовжила Тіна Кароль із піснею Україна – це я. А ось потім всі почули знайомий ритм з композиції Queen – We Will Rock You, який Саніна і Кароль заміксували в свою дуетну пісню Вільна.

Попурі підтримала Надя Дорофєєва, яка акапела заспівала гімн січових стрільців Ой, у лузі червона калина.