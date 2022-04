Украинские дивы Тина Кароль, Юлия Санина, Екатерина Павленко и Надя Дорофеева выступили с перфомансом в поддержку Украины во время футбольного матча Легия — Динамо.

Около 200 женщин, детей и бабушек, которые из-за войны вынуждены были временно покинуть свой дом, и которых сейчас приютила Польша, заполнили собой сцену в форме контуров Украины. Каждая из них стояла на том месте, где расположен ее дом в Украине.

Первое запела фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Она исполнила фрагмент композиции Коханці, переделанный под новые реалии. Затем подхватила Екатерина Павленко из Go-A. Она спела трек Шум, под который вся Европа отрывалась в 2021 году. Тогда Go-A представляла Украину на Евровидении.

Далее продолжила Тина Кароль с песней Україна — це я. Но вот после все услышали знакомый ритм з композиции Queen — We Will Rock You, который Санина и Кароль замиксовали в свою дуэтную песню Вільна.

Попурри поддержала Надя Дорофеева, которая акапелла спела гимн сечевых стрелков Ой, у лузі червона калина.