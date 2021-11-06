На шоу Україна має талант виступила вчителька біології Ольга Халепа. Жінка родом із села Яківлівка Харківської області.

Ольга завжди хотіла зробити освіту у сільській школі на рівні з міськими, тож розробила власні методи викладання, готувала додаткові відео-матеріали, вигадувала уроки в ігровій формі.

Коли світ закрився на карантин, а школярів перевели на дистанційне навчання, вчителька в оригінальний спосіб вирішила залучити дітей до навчання. Ольга почала читати реп за мотивами параграфів із підручника біології.

Вона швидко завоювала кохання школярів по всій Україні, бо одразу почала розповсюджувати свої ролики в інтернеті. Вона вважає, що у низьких результатах ЗНО винні не діти, а вчителі, які не хочуть розвиватися та подавати матеріал цікаво й у дусі часу.

Проте вчительку-новатора не оцінили колеги та керівництво. Директору таки вдалося вижити Ольгу, через постійний буллінг з боку коаліції – вона звільнилася. На захист коханої вчительки встали й учні та їхні батьки. Внаслідок чого із 90 учнів школи, 30 осіб перевелися до інших навчальних закладів. Свою справу Ольга не залишила, виграла грант від благодійного фонду та продовжує записувати свої уроки на відео.