Переможницею конкурсу краси Міс Всесвіт 2022 стала представниця США Р’Бонні Габріель. Вона стала сьомою американкою, яка виграла конкурс.

Першою віце-міс стала представниця Венесуели, другою – Домініканської Республіки.

Фінал конкурсу Міс Всесвіт 2022 відбувся у ніч із 14 на 15 січня у New Orleans Morial Convention Center у Новому Орлеані, Луїзіана (США).

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Що відомо про переможницю Міс Всесвіт 2022

28-річна Габріель народилася в Сан-Антоніо, Техас. Батько дівчини філіппінець, а мати — американка.

Р’Боні закінчила Університет Північного Техасу і здобула ступінь бакалавра в галузі дизайну одягу зі спеціалізацією в галузі волокон. Зараз вона працює дизайнером і моделлю.

Міс Всесвіт – міжнародний конкурс краси, який входить до Великої четвірки (Міс Світу, Міс Всесвіт, Міс Інтернешнл і Міс Земля). За корону Міс Всесвіт 2022 змагалися 84 учасниць.

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