Представниця України на конкурсі Міс Всесвіт 2022 Вікторія Апанасенко відмовилася стояти біля учасниці з РФ Анни Линнікової. Інцидент стався під час того, як усі моделі робили групове фото.

Так, на відео, яке поширилося в мережі, видно, що представниця країни-агресорки хотіла стати біля нашої учасниці під час знімку. Вікторія висловила бажання дистанціюватися від росіянки і попросила Міс Колумбію помінятися місцями. Зробила дівчина це спокійно.

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Коментарі під роликом можна побачити різні, зокрема і заклики до миру, однак очевидно, що користувачі, які їх залишили, не зовсім розуміють, що відбувається. Незважаючи на це, багато хто висловив розуміння, чому Апанасенко вчинила саме так, і підтримали її.

Очевидно, що її попросили дотримуватися зрозумілої дистанції. Все через втрачені в Україні життя, це не дрібниці.

Колумбія знає та розуміє всю складність цього питання. Дякую, Колумбіє.

Я проголосувала за Міс Україна як за Міс Всесвіт 2023! Молимося за Україну!

Чому вони взагалі дозволили їй брати участь, якщо вони ясно сказали, що Росія не братиме участі у жодних заходах?

Це нормально, це країни, що воюють.

Якщо ви людина зі здоровим глуздом, ви не стоятимете поряд із країною, яка вбиває вашу.

Росії там не повинно бути. Це не її провина. Але її президент влаштував велике безладдя і приніс багато смертей, – пишуть під відео.

Нагадаємо, у Новому Орлеані проходить конкурс Міс Всесвіт 2022. 12 січня о 3:00 за київським часом відбувся показ Національних костюмів.

Загалом у заході бере участь 86 представниць різних країн, зокрема й Росія, яку просили не допускати до конкурсу. Судячи з Instagram Анни Линнікової, атмосфера на конкурсі доброзичлива. Вона проводить час із іншими учасницями, показуючи спільні фото з ними.

Реакцію мережі на участь РФ у Міс Всесвіт 2022 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Вікторія Апанасенко