Представниця України на конкурсі Міс Всесвіт 2022 Вікторія Апанасенко відмовилася стояти біля учасниці з РФ Анни Линнікової. Інцидент стався під час того, як усі моделі робили групове фото.
Так, на відео, яке поширилося в мережі, видно, що представниця країни-агресорки хотіла стати біля нашої учасниці під час знімку. Вікторія висловила бажання дистанціюватися від росіянки і попросила Міс Колумбію помінятися місцями. Зробила дівчина це спокійно.
@org_missuniverse ???? polémica en (M.U 2022 – 2023) ???? #polemica #missuniverse #colombia #russia #ukraine #missyou #miss #parati #fyp #misscolombia ♬ sonido original – ????????????????.????????????????????????????????
Коментарі під роликом можна побачити різні, зокрема і заклики до миру, однак очевидно, що користувачі, які їх залишили, не зовсім розуміють, що відбувається. Незважаючи на це, багато хто висловив розуміння, чому Апанасенко вчинила саме так, і підтримали її.
- Очевидно, що її попросили дотримуватися зрозумілої дистанції. Все через втрачені в Україні життя, це не дрібниці.
- Колумбія знає та розуміє всю складність цього питання. Дякую, Колумбіє.
- Я проголосувала за Міс Україна як за Міс Всесвіт 2023! Молимося за Україну!
- Чому вони взагалі дозволили їй брати участь, якщо вони ясно сказали, що Росія не братиме участі у жодних заходах?
- Це нормально, це країни, що воюють.
- Якщо ви людина зі здоровим глуздом, ви не стоятимете поряд із країною, яка вбиває вашу.
- Росії там не повинно бути. Це не її провина. Але її президент влаштував велике безладдя і приніс багато смертей, – пишуть під відео.
Нагадаємо, у Новому Орлеані проходить конкурс Міс Всесвіт 2022. 12 січня о 3:00 за київським часом відбувся показ Національних костюмів.
Загалом у заході бере участь 86 представниць різних країн, зокрема й Росія, яку просили не допускати до конкурсу. Судячи з Instagram Анни Линнікової, атмосфера на конкурсі доброзичлива. Вона проводить час із іншими учасницями, показуючи спільні фото з ними.
Реакцію мережі на участь РФ у Міс Всесвіт 2022 – читайте на Фактах ICTV.
Фото: Вікторія Апанасенко