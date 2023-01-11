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Міс Всесвіт 2022: що відомо про представницю України та трансляція конкурсу

11 Січня 2023, 13:39
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Міс Всесвіт
Джерело: Depositphotos

11 січня в Новому Орлеані стартує 71-й конкурс Міс Всесвіт 2022. Розпочнеться він із шоу національних костюмів, а вже 15 числа відбудеться фінал, в якому і визначать головну красуню світу.

Де і як проходитиме конкурс Міс Всесвіт 2022

Як ми вже писали, захід відбудеться в одному з міст штату Луїзіана на річці Міссісіпі поблизу Мексиканської затоки. Початок конкурсу за київським часом – 12 січня 3:00. У цей час проходитиме основна програма, а вже через дві години – о 5:00 за Києвом відбудеться конкурс національних костюмів.

Онлайн-трансляція конкурсу Міс Всесвіт 2022

Транслюватимуть захід на YouTube-каналі Міс Всесвіт.

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Учасниці Міс Всесвіт 2022 та хто представить Україну

У заході беруть участь 86 учасниць. До слова, буде на конкурсі і представниця Росії, модель Анна Ліннікова, незважаючи на вимоги нашої країни дискваліфікувати країну-агресора.

Україну на Міс Всесвіт 2022 представить Вікторія Апанасенко.

Що відомо про Вікторію Апанасенко

28-річна Вікторія Апанасенко є уродженкою Чернігова. Дівчина закінчила факультет психології КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю Соціальна робота.

Під час повномасштабної війни Вікторія активно почала займатися волонтерством. В одному із закладів Києва модель готувала їжу для українських захисників і пенсіонерів.

3 січня Апанасенко вирушила на конкурс Міс Всесвіт 2022. З Нового Орлеана дівчина публікує різноманітні фото, розповідає про своє життя там і показує наряди, в яких з’являється перед публікою конкурсу.



Оскільки Вікторія ділиться історіями з життя перед конкурсом, вона розповіла, що її сусідка по кімнаті – учасниця зі Швейцарії, яка володіє українською мовою.

– Це, напевно, вперше за історію Міс Всесвіт на конкурсі дві дівчинки, які спілкуються українською. Ви не уявляєте мій шок, коли вона увійшла в кімнату і сказала: – Привіт, – розповіла Апанасенко в Instagram.

Національний костюм Вікторії Апанасенко на Міс Всесвіт 2022

11 січня на шоу національних костюмів Вікторія з’явиться у вбранні Воїн світла. Його створювали в Україні протягом чотирьох місяців в екстремальних умовах – під звуки сирен, без електроенергії, при свічках.

Дизайнером образу виступила Леся Потока. Сам костюм нагадує образ Архангела Михаїла. Він символізує боротьбу нашого народу з темрявою.

Тіло представниці України покриває монолітний комбінезон. Його вкриває біла сукня у вигляді вишиванки. На спині у Апанасенко – обпалені в бою крила, які прикрашені синьо-золотими обладунками.

Українці в мережі не стали приховувати свого захоплення костюмом. Тепер побачимо, наскільки він вразить міжнародну публіку.

Нагадаємо, фінал Міс Всесвіту 2022 відбудеться 15 січня.

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