Победительницей конкурса красоты Мисс Вселенная 2022 стала представительница США Р’Бонни Габриель. Она стала седьмой американкой, которая выиграла конкурс.

Первой вице-мис стала представительница Венесуэлы, второй — Доминиканской Республики.

Финал конкурса Мисс Вселенная 2022 состоялся в ночь с 14 на 15 января в New Orleans Morial Convention Center в Новом Орлеане, Луизиана (США).

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Что известно о победительнице Мисс Вселенная 2022

28-летняя Габриэль родилась в Сан-Антонио, Техас. Отец девушки – филиппинец, а мать – американка.

Р’Бонни окончила Университет Северного Техаса и получила степень бакалавра в области дизайна одежды со специализацией в области волокон. Теперь она работает дизайнером и моделью.

Мисс Вселенная – международный конкурс красоты, который входит в Большую четверку (Мисс Мира, Мисс Вселенная, Мисс Интернешнл и Мисс Земля). За корону Мисс Вселенная 2022 соревновались 84 участницы.

Не обошлось без скандалов – сеть возмутил допуск на Мисс Вселенную россиянки Анны Линниковой. Участница, замалчивающая войну против Украины, сначала рассказывала, что конкурс вне политики, а позже усомнилась в собственных шансах попасть в топ-16.

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