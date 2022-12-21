Міс Україна Всесвіт 2022 Вікторія Апанасенко представить нашу країну на міжнародному конкурсі краси у костюмі під назвою Воїн світу. Дизайнером неймовірного образу була Леся Патока.

Подробиці костюма поділилися організатори українського конкурсу.

Костюм може нагадати зовнішній вигляд Архангела Михаїла, і це зроблено спеціально.

Зараз дивляться

– Воїн Світла символізує боротьбу нашого народу з пітьмою. У руках Вікторії зброя, тіло вкрите обладунками, і водночас вона несе світло крізь темряву, що прийшла на наші мирні землі разом з агресором, – говориться у релізі.

Під бронею та крилами можна побачити монолітний комбінезон, який покриває все тіло Вікторії.

Її вкриває біла сукня у вигляді вишиванки – на неї пішло понад 10 метрів тканини. Головний убір прикрашений традиційними колосками.

На спині у Вікторії крила – вони обпалені в бою, але прикрашені синьо-золотими обладунками.

– Костюм було створено в Україні за чотири місяці в екстремальних умовах, під звуки сирен, без електрики та при свічках, – повідомляють організатори конкурсу.

Нагадаємо, що міжнародний конкурс краси Міс Всесвіт змінив правила для учасниць. З 2023 року до заходу будуть допущені молоді матері, вагітні, заміжні та розлучені дівчата.