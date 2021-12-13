27-летняя украинка Анна Неплях брала участие в конкурсе красоты Мисс Вселенная 2021. К сожалению, победительнице Мисс Украина Вселенная 2021 не удалось попасть даже в топ-16 претенденток на титул.
Анна уже отреагировала на результаты конкурса в Instagram.
— 80 девушек со всего мира и только у одной мечта сбылась, а у остальных, возможно, рухнул целый мир. И если мы не можем повлиять на обстоятельства, мы всегда можем изменить свое отношение к этой ситуации, — подписала свои снимки украинская красотка.
На фотографиях она позирует на сцене на фоне логотипа Мисс Вселенная 2021. Фанаты украинской красотки моментально отреагировали на публикацию:
- Наши сердца ты завоевала уж точно и давно;
- Мы все знаем, что ты звезда! У кого-то рухнул мир, а у тебя он только начался!
- Мои поздравления! Вы достойно представили Украину!
Известно, что церемония прошла в Израиле — победительницей стала представительница Индии Харнааз Сандху. Корону ей вручила победительница Мисс Вселенная 2020 Андреа Меза.
Харнааз Сандху стала третьей индийкой, которой удалось победить Мисс Вселенная. Недавно она также завоевала титул Мисс Дева 2021, а в 2019 году получила корону Femina Miss India 2019.
Харнааз Сандху 21 год, она родом из города Чандигарх. Девушка работает моделью и актрисой.
Ознакомиться более подробно с итогами конкурса Мисс Вселенная 2021 и биографией победительницы можно в материале Фактов ICTV.