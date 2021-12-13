27-летняя украинка Анна Неплях брала участие в конкурсе красоты Мисс Вселенная 2021. К сожалению, победительнице Мисс Украина Вселенная 2021 не удалось попасть даже в топ-16 претенденток на титул.

Анна уже отреагировала на результаты конкурса в Instagram.

— 80 девушек со всего мира и только у одной мечта сбылась, а у остальных, возможно, рухнул целый мир. И если мы не можем повлиять на обстоятельства, мы всегда можем изменить свое отношение к этой ситуации, — подписала свои снимки украинская красотка.

На фотографиях она позирует на сцене на фоне логотипа Мисс Вселенная 2021. Фанаты украинской красотки моментально отреагировали на публикацию:

Наши сердца ты завоевала уж точно и давно;

Мы все знаем, что ты звезда! У кого-то рухнул мир, а у тебя он только начался!

Мои поздравления! Вы достойно представили Украину!

Известно, что церемония прошла в Израиле — победительницей стала представительница Индии Харнааз Сандху. Корону ей вручила победительница Мисс Вселенная 2020 Андреа Меза.