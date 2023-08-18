Україну на конкурсі Міс Всесвіт 2023 представить 26-річна Ангеліна Усанова з Києва. Дівчина перемогла в голосуванні, яке проводили серед журі конкурсу.

Через повномасштабну війну організатори Міс Україна Всесвіт вирішили провести відбір шляхом онлайн-співбесід і голосування. Із кандидатками влаштували Zoom-інтерв’ю, а згодом обрали три фіналістки, серед яких визначили переможницю.

Корону Ангеліні Усановій офіційно передадуть наприкінці серпня в Києві.

Хто така Ангеліна Усанова: біографія Міс України Всесвіт 2023

Ангеліна Усанова — співачка, авторка пісень і музикант, звуковий цілитель. Після закінчення навчання в Австрії та Індії здобула титул майстра йоги.

Вивчала нутриціологію в Institute for Integrative nutrition (США). Володіє сімома мовами, включно з французькою, німецькою та японською.

Дівчина проводила благодійні концерти, аби зібрати кошти для ЗСУ, допомагала українським біженцям знайти житло в Європі. Крім того, Міс Україна Всесвіт 2023 надавала моральну підтримку постраждалим від війни за допомогою йоги, медитації і саунд-хілінгу, а також збирала кошти для купівлі машин швидкої допомоги на фронт.

Ангеліна вже розпочала підготовку до конкурсу Міс Всесвіт. Зараз дівчина перебуває у США і записує новий трек про Україну.

Що постить Ангеліна Усанова в Instagram

Станом на 18 серпня в Instagram Ангеліни Усанової майже 1,4 тис. підписників. Дівчина не часто ділиться новими фото – на сторінці лише 15 публікацій.

Цікаво, що нова Міс Україна Всесвіт повернулася в Instagram лише в липні, після 4-річної перерви. За словами дівчини, ця пауза дала їй свободу та допомогла проаналізувати життєвий шлях зі сторони.

Зараз Ангеліна Усанова ділиться знімками із подорожей і занять йогою, а також показує уривки зі своїх благодійних виступів.

Що відомо про конкурс Міс Всесвіт 2023

Конкурс краси Міс Всесвіт 2023 відбудеться 18 листопада у Сальвадорі. Востаннє країна приймала конкурс у 1975 році. Наразі підтверджена участь 44 конкурсанток.

Наприкінці заходу Міс Всесвіт 2022 Р’Бонні Габріель зі США передасть корону своїй наступниці.

Україну на Міс Всесвіт 2022 представляла Вікторія Апанасенко. Дівчина виграла конкурс національних костюмів і запам’яталася радикальною позицією щодо конкурсантки з РФ.