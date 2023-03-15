Українка Вікторія Апанасенко виграла конкурс національних костюмів на Міс Всесвіт 2022. Про це Міс Україна Всесвіт заявила в Instagram, і також поділилася своїми емоціями.

– Ви навіть не уявляєте, наскільки це було для мене важливо. Цей костюм – моє серце і душа. Це сльози щастя – вперше в історії Міс Всесвіт Україна виграла головну нагороду за національний костюм, – розповіла Вікторія.

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Перемогу вдалося завоювати завдяки костюму під назвою Воїн світла. Його створювали 4 місяці, і це було складно в умовах війни. Він схожий на образ архангела Михаїла, і так було задумано. Крила костюма обпалені в боях і в броні. Суть образу – показати Україну як Воїна світла, який пробивається крізь темряву і захищає весь цивілізований світ від мороку.

На жаль, Апанасенко так і не стала Міс Всесвіту 2022, але приз за костюм теж вважається престижним у всьому світі.

Нагадаємо, що модель продала крила з костюма на допомогу ЗСУ. Моделі вдалося отримати за низ $10 тис. – вони пішли на реабілітацію нашим захисникам.